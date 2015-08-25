La CNMC detecta un fraude masivo con líneas 902 pero no anuncia medidas contra las empresas #fraude902

FACUA-Consumidores en Acción denuncia la permisividad de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) con un fraude masivo que ha constatado en el sector energético mediante el uso de líneas 902. El organismo ha verificado que al menos trece comercializadoras se han lucrado ilegalmente a través de estos teléfonos de información comercial y atención al cliente, ingresando ellas mismas un porcentaje del importe de las llamadas, pero no ha anunciado medidas contra ellas. En su

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