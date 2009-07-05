FACUA informa
Boletín semanal número 36
05/07/2009
Consumur edita un folleto informativo para fomentar una alimentación saludable en verano
Industria ha encarecido en un 23% el recibo de la luz del usuario medio en sólo dos años
FACUA alerta que Telefónica aplicará un 'tarifazo' en las llamadas metropolitanas
FACUA critica que a partir del 1 de julio enviar un SMS nacional sea más caro que hacerlo en 'roaming'
FACUA advierte a los consumidores sobre posibles prácticas irregulares durante las rebajas
FACUA denuncia que la subida media de la electricidad será de más del triple de los 70 céntimos anunciados por Industria
FACUA critica la subida de la luz que entrará en vigor el 1 de julio
Industria aprueba por fin el Código de Conducta de los SMS utilizados para descargar contenidos o participar en concursos
FACUA firma convenios de colaboración con dos organizaciones de consumidores lituanas
FACUA participa en la Asamblea General de Consumers International
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