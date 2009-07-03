Consumur edita un folleto informativo para fomentar una alimentación saludable en verano
En colaboración con los ayuntamientos de Alhama de Murcia, Bullas y Caravaca de la Cruz.
FACUA.org
Murcia-03/07/2009
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada en FACUA–Consumidores en Acción, ha editado Nos vamos de vacaciones. En verano, practica un consumo responsable, un folleto informativo cuyo objetivo es informar al consumidor y usuario de la necesidad de