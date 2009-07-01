FACUA advierte a los consumidores sobre posibles prácticas irregulares durante las rebajas
La organización recomienda valorar la necesidad, la calidad y el precio por encima de la sensación de ahorro.
FACUA.org
España-01/07/2009
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FACUA-Consumidores en Acción alerta a los consumidores sobre las posibles prácticas ilegales que pueden cometer determinados establecimientos durante el periodo de rebajas, vulnerando los derechos de los consumidores y deteriorando la imagen del sector. La temporada de rebajas comie