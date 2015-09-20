FACUA informa
Boletín semanal número 360
20/09/2015
La matriz de Caredent Triana debe atender a los afectados por el cierre de su franquicia, advierte FACUA
FACUA Cádiz logra que Aqualia devuelva a un usuario lo cobrado de más tras un cambio irregular de contador
La bombona de butano, un 29% más cara durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero
FACUA pide multas a las eléctricas por falsear manipulaciones de contadores para lucrarse con ellas
La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en un precio máximo de 12,76 euros
FACUA Córdoba critica la parálisis del Ayuntamiento en las políticas de Consumo
La CNMC confirma a FACUA que las eléctricas cobran tarifas no autorizadas por el alquiler de contadores
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