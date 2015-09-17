FACUA Cádiz logra que Aqualia devuelva a un usuario lo cobrado de más tras un cambio irregular de contador
La asociación recomienda a los usuarios que hayan visto un cambio de sus equipos medidores sin su consentimiento ni autorización que revisen sus facturas y, en su caso, reclamen a la empresa.
FACUA.org
Cádiz-17/09/2015
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La Consejería de Innovación, Ciencia y Empleo de la Junta de Andalucía ha dado la razón a FACUA Cádiz en una reclamación presentada en nombre de su socio M.G.Q. contra la suministradora de agua Aqualia.
La empresa cambió el contador d