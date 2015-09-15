FACUA pide multas a las eléctricas por falsear manipulaciones de contadores para lucrarse con ellas
Tal y como viene denunciando la asociación, la CNMC detecta numerosas irregularidades en la gestión que hacen las compañías del fraude en el suministro.
FACUA.org
España-15/09/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama a la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia (CNMC) que tome medidas e impulse sanciones a las principales empresas eléctricas (Iberdrola, Endesa y Gas Natural Fenosa) por falsear manipulaciones de contadores para lucrarse con e