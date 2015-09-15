La bombona de butano baja un 4,9% y se sitúa en un precio máximo de 12,76 euros
Con la revisión bimestral de septiembre, su importe será similar al que tuvo entre octubre y diciembre de 2010.
FACUA.org
España-15/09/2015
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El precio de la bombona de butano baja este martes 15 de septiembre para situarse en un precio máximo similar al que tuvo entre octubre y diciembre de 2010, según pone de manifiesto el análisis de FACUA-Consumidores en Acción.
Con la última revisió