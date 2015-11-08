FACUA informa
Boletín semanal número 367
08/11/2015
El presupuesto andaluz de 2016 no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, valora FACUA Andalucía
FACUA Málaga consigue que Seguros Santander abone a una asociada más de 126.000 euros de dos pólizas
El fiscal se persona en la #demandaMovistarFusión a la que pueden sumarse casi 4 millones de usuarios
En sólo 24 horas, casi 2.000 usuarios piden sumarse a la #demandaMovistarFusión por su subida de tarifas
FACUA critica la pasividad de las autoridades ante el nuevo escándalo de emisiones de Volkswagen
Consumur y la Federación de Enseñanza de CCOO Región de Murcia ponen en marcha un curso sobre ciberacoso
Admitida a trámite la #demandaMovistarFusión interpuesta por FACUA tras su subida de tarifas
El recibo de la luz se encarece un 6,3% entre enero y octubre frente a los diez primeros meses de 2014
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