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El presupuesto andaluz de 2016 no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, valora FACUA Andalucía

La federación considera que se han elaborado de espaldas a la sociedad y a su realidad. Las políticas sociales, debilitadas en los últimos años, no se fortalecen.

FACUA.org
Andalucía-06/11/2015
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FACUA Andalucía critica que el presupuesto presentado por el Gobierno andaluz para 2016 no dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La federación manifiesta que estos se han elaborado de espaldas a la sociedad, sin contar con su participación ni consider

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