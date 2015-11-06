El presupuesto andaluz de 2016 no da respuesta a las necesidades de la ciudadanía, valora FACUA Andalucía
La federación considera que se han elaborado de espaldas a la sociedad y a su realidad. Las políticas sociales, debilitadas en los últimos años, no se fortalecen.
FACUA.org
Andalucía-06/11/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En la imagen, la presidenta de FACUA Andalucía, Olga Ruiz y Teresa Sánchez, miembro del departamento financiero, durante su comparecencia ante la Comisión de Hacienda del Parlamento andaluz. | Imagen: parlamentodeandalucia.es
FACUA Andalucía critica que el presupuesto presentado por el Gobierno andaluz para 2016 no dé respuesta a las necesidades de la ciudadanía. La federación manifiesta que estos se han elaborado de espaldas a la sociedad, sin contar con su participación ni consider