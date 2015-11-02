El recibo de la luz se encarece un 6,3% entre enero y octubre frente a los diez primeros meses de 2014
FACUA reclama a los partidos que concurrirán a las Elecciones Generales que se comprometan a dar un giro de 180 grados en la política energética regulando las tarifas sobre la base de sus costes reales.
FACUA.org
España-02/11/2015
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La factura de la luz del usuario medio con las tarifas vigentes entre enero y octubre de 2015 ha sido un 6,3% más caro que durante los diez primeros meses de 2014, según revela el último análisis de FACUA-Consumidores en Acción. El estudio pone de manifiesto