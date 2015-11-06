Nuestras accionesMás de 2.500 afectados se han unido ya a la plataforma creada por FACUA

El fiscal se persona en la #demandaMovistarFusión a la que pueden sumarse casi 4 millones de usuarios

En su escrito al Juzgado, el fiscal indica que "valora la existencia de un interés social que justifica la personación, visto el número de posibles afectados y la naturaleza de la controversia".

FACUA.org
España-06/11/2015
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La Fiscalía se ha personado en la causa abierta contra Telefónica de España por la subida de Movistar Fusión como consecuencia de la demanda presentada por FACUA-Consumidores en Acción. La compañía lanzó estas tarifas al mercado en septiemb

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