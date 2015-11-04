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Admitida a trámite la #demandaMovistarFusión interpuesta por FACUA tras su subida de tarifas

En los próximos días, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid hará un llamamiento a los casi 4 millones de perjudicados, que podrán sumarse a la causa de forma gratuita a través de FACUA.

FACUA.org
España-04/11/2015
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El titular del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. En los próximos días, el juzgado hará

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