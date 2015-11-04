Admitida a trámite la #demandaMovistarFusión interpuesta por FACUA tras su subida de tarifas
En los próximos días, el Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid hará un llamamiento a los casi 4 millones de perjudicados, que podrán sumarse a la causa de forma gratuita a través de FACUA.
FACUA.org
España-04/11/2015
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Tanto si han seguido en Movistar como si se dieron de baja como consecuencia de la subida, los usuarios podrán unirse a la causa judicial abierta por FACUA. | Imagen: Lydia López/FACUA.
El titular del Juzgado de lo Mercantil número 8 de Madrid ha admitido a trámite la demanda de FACUA-Consumidores en Acción contra Telefónica de España por la subida de tarifas de Movistar Fusión. En los próximos días, el juzgado hará