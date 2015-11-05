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FACUA critica la pasividad de las autoridades ante el nuevo escándalo de emisiones de Volkswagen

La compañía ha reconocido que hay 50.000 vehículos diésel y gasolina en España que presentan irregularidades en los controles de emisiones de CO2.

FACUA.org
España-05/11/2015
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FACUA considera escandalosa la pasividad de las autoridades españolas ante el nuevo fraude de emisiones de gases contaminantes del grupo Volkswagen. La compañía ha reconocido que hay 50.000 vehículos diésel y gasolina en España que presentan irregularidad

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