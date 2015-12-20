FACUA informa

Boletín semanal número 373
20/12/2015

El 74% de los andaluces está pagando un préstamo, según una encuesta de FACUA Andalucía

#SomosFACUA. Tu fuerza. ¿Te unes a nosotros en la lucha contra los abusos?

El butano ha sido un 27% más caro durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero

El 67% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los últimos 5 años

#20D FACUA pide la intervención estatal en sectores liberalizados para regular sus precios máximos

FACUA Andalucía elabora un programa educativo para concienciar a los jóvenes sobre consumo responsable

#20D FACUA reclama un desarrollo legal que recoja el derecho del consumidor a indemnizaciones por fraudes

La luz, un 16,2% más cara con el Gobierno de Rajoy que en la anterior legislatura #TarifazoPPopular

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