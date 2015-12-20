FACUA informa
Boletín semanal número 373
20/12/2015
El 74% de los andaluces está pagando un préstamo, según una encuesta de FACUA Andalucía
#SomosFACUA. Tu fuerza. ¿Te unes a nosotros en la lucha contra los abusos?
El butano ha sido un 27% más caro durante la legislatura de Rajoy que en la segunda de Zapatero
El 67% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los últimos 5 años
#20D FACUA pide la intervención estatal en sectores liberalizados para regular sus precios máximos
FACUA Andalucía elabora un programa educativo para concienciar a los jóvenes sobre consumo responsable
#20D FACUA reclama un desarrollo legal que recoja el derecho del consumidor a indemnizaciones por fraudes
La luz, un 16,2% más cara con el Gobierno de Rajoy que en la anterior legislatura #TarifazoPPopular
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio