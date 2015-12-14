Nuestras accionesLa subida ha representado nada menos que 500 euros para el usuario medio

La luz, un 16,2% más cara con el Gobierno de Rajoy que en la anterior legislatura #TarifazoPPopular

El kW de potencia contratada ha subido un 64,6%, mientras que el kWh de energía consumida lo ha hecho un 7,2%.

FACUA.org
España-14/12/2015
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La factura de la luz durante el Gobierno de Mariano Rajoy ha sido un 16,2% más cara que en la anterior legislatura. La subida ha representado nada menos que 500 euros para el usuario medio. Así lo pone de manifiesto un análisis realizado por FACUA-Consumidore

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