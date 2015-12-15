#20D FACUA reclama un desarrollo legal que recoja el derecho del consumidor a indemnizaciones por fraudes
La asociación demanda también el desarrollo de instrumentos eficaces para la resolución extrajudicial de conflictos.
FACUA.org
España-15/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama un desarrollo legal que recoja el derecho de los consumidores a indemnizaciones por fraude. Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre.
Así, la