Nuestras accionesSin necesidad de acudir a los tribunales

#20D FACUA reclama un desarrollo legal que recoja el derecho del consumidor a indemnizaciones por fraudes

La asociación demanda también el desarrollo de instrumentos eficaces para la resolución extrajudicial de conflictos.

FACUA.org
España-15/12/2015
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FACUA-Consumidores en Acción reclama un desarrollo legal que recoja el derecho de los consumidores a indemnizaciones por fraude. Es una de las reivindicaciones de la asociación a las formaciones que concurren a las Elecciones Generales del 20 de diciembre.

Así, la

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