SomosFACUA. Tu fuerza. ¿Te unes a nosotros en la lucha contra los abusos?

#Somos FACUA. Tu fuerza. Es el lema de la nueva campaña de FACUA-Consumidores en Acción, que en 2016 cumple treinta y cinco años desde su nacimiento, en 1981. Protagonizada por treinta de sus activistas, «la campaña muestra en un vídeo parte de la esencia de FACUA, quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué luchamos», cuenta su portavoz, Rubén Sánchez. «Somos gente corriente que lucha contra los abusos. Nuestros éxitos, nuestra fuerza, son fruto del trabajo de m&

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