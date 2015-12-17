#SomosFACUA. Tu fuerza. ¿Te unes a nosotros en la lucha contra los abusos?
30 activistas protagonizan la nueva campaña de FACUA, que en 2016 cumple 35 años desde su nacimiento. La organización cuenta ya con cerca de 200.000 socios.
FACUA.org
España-17/12/2015
#Somos FACUA. Tu fuerza. Es el lema de la nueva campaña de FACUA-Consumidores en Acción, que en 2016 cumple treinta y cinco años desde su nacimiento, en 1981.
Protagonizada por treinta de sus activistas, «la campaña muestra en un vídeo parte de la esencia de FACUA, quiénes somos, a qué nos dedicamos y por qué luchamos», cuenta su portavoz, Rubén Sánchez. «Somos gente corriente que lucha contra los abusos. Nuestros éxitos, nuestra fuerza, son fruto del trabajo de m&
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