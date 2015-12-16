El 67% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los últimos 5 años
FACUA reclama medidas a la Consejería de Sanidad ante los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid'.
FACUA.org
Madrid-16/12/2015
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
En la imagen, Rubén Sánchez, portavoz de FACUA, y Daniel Rubio, presidente de FACUA Madrid, durante la presentación de los resultados de la encuesta en Madrid.
El 67% de los usuarios encuestados por FACUA Madrid considera que la calidad asistencial de la sanidad pública en la Comunidad ha empeorado en los últimos cinco años. Sólo el 10% cree que el sistema sanitario público ha mejorado, mientras que el 23% valora qu