Nuestras accionesCasi 7 de cada 10 critican que las urgencias hospitalarias están saturadas

El 67% de los encuestados cree que la sanidad pública en Madrid ha empeorado en los últimos 5 años

FACUA reclama medidas a la Consejería de Sanidad ante los numerosos resultados negativos que arroja su 'Encuesta sobre la calidad de la sanidad pública en la Comunidad de Madrid'.

FACUA.org
Madrid-16/12/2015
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El 67% de los usuarios encuestados por FACUA Madrid considera que la calidad asistencial de la sanidad pública en la Comunidad ha empeorado en los últimos cinco años. Sólo el 10% cree que el sistema sanitario público ha mejorado, mientras que el 23% valora qu

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