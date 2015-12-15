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FACUA Andalucía elabora un programa educativo para concienciar a los jóvenes sobre consumo responsable

La acción se ha desarrollado en 500 centros escolares de la comunidad, alcanzando a 75.000 alumnos de 3º y 4º de ESO y a su profesorado.

FACUA.org
Andalucía-15/12/2015
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FACUA Andalucía ha coordinado en los meses de abril a diciembre el desarrollo del programa educativo Yo también consumo de forma responsable para concienciar y sensibilizar a los adolescentes sobre el consumo promoviendo la reflexión para realizar un consumo respetuoso

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