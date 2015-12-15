FACUA Andalucía elabora un programa educativo para concienciar a los jóvenes sobre consumo responsable
La acción se ha desarrollado en 500 centros escolares de la comunidad, alcanzando a 75.000 alumnos de 3º y 4º de ESO y a su profesorado.
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Andalucía-15/12/2015
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Diferenciar entre el uso y el abuso de los recursos energéticos es otro de los pilares fundamentales del programa. | Imagen: Lydia López/FACUA.
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