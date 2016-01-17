FACUA informa
Boletín semanal número 377
17/01/2016
La gasolina ha duplicado su precio desde que el Gobierno lo liberalizó en 1998, denuncia FACUA
FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el posible cierre de América Km.0 que denuncien ante Consumo
La CNMC sanciona a varias empresas denunciadas por FACUA por #fraudeSMS
Volkswagen y Movistar disparan al máximo histórico las denuncias de los consumidores en FACUA en 2015
La Junta se niega a aclarar a FACUA si multó a la empresa malagueña de productos milagrosos Mojo Future
FACUA Sevilla pide multas para los organizadores del cotillón Casa Palacio, que no devuelven el dinero
FACUA advierte de que el plazo para oponerse a la prórroga de un seguro se amplía un mes
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