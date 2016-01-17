FACUA informa

Boletín semanal número 377
17/01/2016

La gasolina ha duplicado su precio desde que el Gobierno lo liberalizó en 1998, denuncia FACUA

FACUA Cádiz recomienda a los afectados por el posible cierre de América Km.0 que denuncien ante Consumo

La CNMC sanciona a varias empresas denunciadas por FACUA por #fraudeSMS

Volkswagen y Movistar disparan al máximo histórico las denuncias de los consumidores en FACUA en 2015

La Junta se niega a aclarar a FACUA si multó a la empresa malagueña de productos milagrosos Mojo Future

FACUA Sevilla pide multas para los organizadores del cotillón Casa Palacio, que no devuelven el dinero

FACUA advierte de que el plazo para oponerse a la prórroga de un seguro se amplía un mes

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