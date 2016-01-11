FACUA advierte de que el plazo para oponerse a la prórroga de un seguro se amplía un mes
Los usuarios que no quieran renovar su contrato podrán indicarlo así hasta un mes antes de que venza la póliza vigente. Las aseguradoras mantienen los dos meses para notificar modificaciones.
FACUA.org
España-11/01/2016
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que desde este mes de enero, los consumidores que no quieran renovar su póliza de seguro podrán indicarlo así a la aseguradora hasta un mes antes del vencimiento. Hasta ahora había que hacerlo con dos meses de antelaci&oa