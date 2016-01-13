Volkswagen y Movistar disparan al máximo histórico las denuncias de los consumidores en FACUA en 2015
Más de 100.000 consultas y denuncias. La asociación considera escandalosa la falta de acción de las autoridades competentes ante los gravísimos fraudes vividos en el último año.
FACUA.org
España-13/01/2016
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Los fraudes de Volkswagen y Movistar han disparado a su máximo histórico las denuncias que los socios de FACUA-Consumidores en Acción tramitaron a través de la asociación en 2015. En total, las reclamaciones han subido un 192% respecto de las presentadas en 2014