La Junta se niega a aclarar a FACUA si multó a la empresa malagueña de productos milagrosos Mojo Future
Salud oculta las actuaciones que llevó a cabo pese a las reiteradas peticiones de información de la federación, que interpuso la denuncia hace más de cinco años.
FACUA.org
Andalucía-13/01/2016
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FACUA Andalucía denuncia que la Junta se niega a aclarar las actuaciones llevadas a cabo con la empresa malagueña Mojo Future, fabricante y distribuidora de unas pulseras milagro. Estos productos se atribuían todo tipo de propiedades seudomilagrosas para la salud. La