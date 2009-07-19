FACUA informa
Boletín semanal número 38
19/07/2009
FACUA Sevilla reclama la creación de un consejo municipal de los mercados de abastos
El 56% de los encuestados por FACUA Baleares declara haber ido a las rebajas en la primera semana de su vigencia
Nutrexpa retira del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de FACUA
FACUA denuncia a 23 compañías aéreas por irregularidades en la venta de billetes 'online'
A instancia de FACUA, Unión Fenosa rectifica su campaña publicitaria dirigida a usuarios domésticos
Yoigo, condenada a indemnizar a una usuaria con 500 euros y un móvil nuevo por dejarla sin su número y entregarle un aparato defectuoso
FACUA denuncia ante Competencia las irregularidades sufridas por cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio