FACUA informa

Boletín semanal número 38
19/07/2009

FACUA Sevilla reclama la creación de un consejo municipal de los mercados de abastos

El 56% de los encuestados por FACUA Baleares declara haber ido a las rebajas en la primera semana de su vigencia

Nutrexpa retira del mercado su Cola Cao Light tras las denuncias de FACUA

FACUA denuncia a 23 compañías aéreas por irregularidades en la venta de billetes 'online'

A instancia de FACUA, Unión Fenosa rectifica su campaña publicitaria dirigida a usuarios domésticos

Yoigo, condenada a indemnizar a una usuaria con 500 euros y un móvil nuevo por dejarla sin su número y entregarle un aparato defectuoso

FACUA denuncia ante Competencia las irregularidades sufridas por cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas

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