FACUA denuncia ante Competencia las irregularidades sufridas por cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas
Han sido traspasados a compañías del mercado libre en lugar de a las que aplican la TUR y el bono social, las cuales les negaron el servicio.
FACUA.org
España-13/07/2009
¿TE INTERESAN LAS NOTICIAS DE FACUA?
FACUA-Consumidores en Acción ha denunciado ante la Comisión Nacional de la Competencia (CNC) las irregularidades sufridas por cientos de miles de usuarios de pequeñas distribuidoras eléctricas en todo el país.
Estos clientes han sido traspasados a compa&