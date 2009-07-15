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A instancia de FACUA, Unión Fenosa rectifica su campaña publicitaria dirigida a usuarios domésticos

Ofertaba un ahorro de más del 11% en el consumo eléctrico, cuando en realidad sólo garantiza el 3,5%.

FACUA.org
España-15/07/2009
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A instancia de FACUA-Consumidores en Acción, Unión Fenosa ha rectificado su campaña publicitaria dirigida a usuarios domésticos para ajustarla a las condiciones reales de su oferta.

La compañía eléctrica ha sustituido el reclamo «Ahorre

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