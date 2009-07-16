El 56% de los encuestados por FACUA Baleares declara haber ido a las rebajas en la primera semana de su vigencia
Vestido y calzado son los artículos que más se compran en estas fechas.
FACUA.org
Baleares-16/07/2009
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Una encuesta realizada por FACUA Baleares mediante llamadas telefónicas a 235 hogares de Mallorca entre los días 13 y 16 de este mes de julio, revela que el 62% de los encuestados que declaran haber ido a las rebajas gastaron entre 80 y 100 euros, situándose la media total en