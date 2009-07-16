FACUA Sevilla reclama la creación de un consejo municipal de los mercados de abastos
El Pleno del Ayuntamiento hispalense debate este viernes las alegaciones a la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales.
FACUA.org
Sevilla-16/07/2009
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