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FACUA Sevilla reclama la creación de un consejo municipal de los mercados de abastos

El Pleno del Ayuntamiento hispalense debate este viernes las alegaciones a la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales.

FACUA.org
Sevilla-16/07/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Sevilla-FACUA ha realizado una serie de alegaciones a la Ordenanza Reguladora de la Gestión de los Mercados de Abastos Municipales en la capital.

FACUA Sevilla lamenta que la Delegacion de Salud y Consumo no le ofreciese ning

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