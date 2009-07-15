Nuestras accionesTras un estudio sobre 33 aerolíneas

FACUA denuncia a 23 compañías aéreas por irregularidades en la venta de billetes 'online'

Por aplicar precios superiores a los anunciados, preseleccionar servicios opcionales, cobrar por llevar maletas o pagar con tarjeta o no ofrecer información esencial en castellano.

FACUA.org
España-15/07/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha realizado un estudio sobre treinta y tres aerolíneas, de las que ha denunciado a veintitrés por irregularidades en la venta de billetes online

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