FACUA denuncia a 23 compañías aéreas por irregularidades en la venta de billetes 'online'
Por aplicar precios superiores a los anunciados, preseleccionar servicios opcionales, cobrar por llevar maletas o pagar con tarjeta o no ofrecer información esencial en castellano.
FACUA.org
España-15/07/2009
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