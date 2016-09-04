FACUA informa

Boletín semanal número 410
04/09/2016

Málaga, la capital con el bonobús más caro de Andalucía, según el estudio anual de FACUA

FACUA considera indignante la defensa de la CNMC de las gasolineras desatendidas

FACUA Granada publica su 'Memoria 2015'

En agosto subió la luz por cuarto mes consecutivo, un 0,9%

El Ayuntamiento de Madrid anula una multa de zona azul a un socio de FACUA por meter mal la matrícula

FACUA alerta de la retirada de dos lotes de Vaditon y Lescol, usados para controlar el colesterol

Galicia comienza a tramitar expedientes sancionadores a Volkswagen, tras las denuncias de FACUA

FACUA Almería logra que Movistar devuelva 116 euros cobrados a una usuaria por romper su permanencia

FACUA alerta de la retirada definitiva del mercado de los relojes Basis Peak por riesgo de quemaduras

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