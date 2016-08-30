Galicia comienza a tramitar expedientes sancionadores a Volkswagen, tras las denuncias de FACUA
El Instituto Galego de Consumo tiene registradas alrededor de 200 reclamaciones, que podrían suponer un total de 1,2 millones de euros de multa.
FACUA.org
España-30/08/2016
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El Instituto Galego de Consumo ha comenzado a tramitar los primeros expedientes sancionadores contra Volkswagen por el fraude de las emisiones. De las alrededor de 200 reclamaciones que el organismo dice haber recibido, la mayoría se corresponden con denuncias de FACUA-Consumidores en Acci