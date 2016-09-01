FACUA Granada publica su 'Memoria 2015'
Finalizó el último año con 6.498 socios y 3.639 consultas y reclamaciones tramitadas. Telecomunicaciones, automoción y banca fueron los tres sectores más denunciados por los consumidores.
FACUA.org
Granada-01/09/2016
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FACUA Granada finalizó 2015 con un total de 6.498 socios y tramitó 3.639 consultas y reclamaciones de los consumidores granadinos. Son dos de los datos recogidos en su memoria anual.
La Memoria 2015 de FACUA Granada puede descargarse en