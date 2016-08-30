FACUA Almería logra que Movistar devuelva 116 euros cobrados a una usuaria por romper su permanencia
La operadora le informó erróneamente de que ya no tendría que pagar penalización si portaba su línea. La asociación reclamó a la compañía y ésta aceptó reintegrar la cantidad facturada a la afectada.
FACUA.org
Almería-30/08/2016
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FACUA Almería ha conseguido que Movistar reintegre 116,38 euros facturados indebidamente a una usuaria por haber incumplido su contrato de permanencia con la compañía.
Ángeles Requena García, socia de FACUA Almería, decidió pedir la p