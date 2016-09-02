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Málaga, la capital con el bonobús más caro de Andalucía, según el estudio anual de FACUA

El análisis comparativo de la asociación revela que su precio por trayecto es el más alto de la Comunidad: 0,83 euros utilizando una tarjeta recargable. La capital con el importe más barato es Huelva: 0,64.

FACUA.org
Andalucía-02/09/2016
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FACUA Andalucía ha analizado las tarifas de los autobuses urbanos de diez ciudades andaluzas vigentes en 2016, tomando como referencia las ocho capitales de provincia y, además, Jerez de la Frontera y Linares (

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