Málaga, la capital con el bonobús más caro de Andalucía, según el estudio anual de FACUA
El análisis comparativo de la asociación revela que su precio por trayecto es el más alto de la Comunidad: 0,83 euros utilizando una tarjeta recargable. La capital con el importe más barato es Huelva: 0,64.
FACUA.org
Andalucía-02/09/2016
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