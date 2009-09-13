FACUA informa

Boletín semanal número 46
13/09/2009

FACUA rechaza de entrada una subida generalizada de los impuestos indirectos como principal receta de la necesaria reforma fiscal

FACUA, todos los sábados en 'Protagonistas Sevilla' de Punto Radio

FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de Cádiz incremente el control sobre los mercados de abastos municipales

FACUA valora positivamente la decisión de equipar con 'software' libre los ordenadores para alumnos de Primaria de Andalucía

El nuevo contrato Generación 6 de Orange, otra tomadura de pelo a los usuarios

Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades

RCI, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, multada tras una denuncia de FACUA

Diferencias de hasta el 155% en los precios de las ITV de los turismos según la comunidad autónoma

FACUA Baleares alerta de una oleada de intentos de estafas a través de Internet y el móvil

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos