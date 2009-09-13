FACUA informa
Boletín semanal número 46
13/09/2009
FACUA rechaza de entrada una subida generalizada de los impuestos indirectos como principal receta de la necesaria reforma fiscal
FACUA, todos los sábados en 'Protagonistas Sevilla' de Punto Radio
FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de Cádiz incremente el control sobre los mercados de abastos municipales
FACUA valora positivamente la decisión de equipar con 'software' libre los ordenadores para alumnos de Primaria de Andalucía
El nuevo contrato Generación 6 de Orange, otra tomadura de pelo a los usuarios
Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades
RCI, una de las principales empresas de vacaciones en tiempo compartido, multada tras una denuncia de FACUA
Diferencias de hasta el 155% en los precios de las ITV de los turismos según la comunidad autónoma
FACUA Baleares alerta de una oleada de intentos de estafas a través de Internet y el móvil
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