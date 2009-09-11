FACUA Cádiz valora positivamente que el Ayuntamiento de Cádiz incremente el control sobre los mercados de abastos municipales
Tras las reivindicaciones de la Asociación, asignará de forma permanente un inspector de consumo a uno de ellos.
FACUA.org
Cádiz-11/09/2009
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La Asociación de Consumidores en Acción de Cádiz–FACUA valora positivamente el anuncio efectuado por el Ayuntamiento de Cádiz de asignar, de manera permanente, un inspector de consumo al Mercado Central de abastos, aunque cree necesario que dicha labor de control se ex