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Consumur pide que se intensifiquen los controles en la Feria de Murcia para evitar irregularidades

Aconseja extremar la precaución con las condiciones higiénicas de los alimentos, el consumo de bebidas alcohólicas y las atracciones para los más pequeños.

FACUA.org
Murcia-09/09/2009
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La Asociación Murciana de Consumidores y Usuarios, Consumur, integrada FACUA-Consumidores en Acción, recomienda a los consumidores murcianos que ejerzan sus derechos ante los posibles abusos que puedan sufrir durante la Feria de Murcia.

En este sentido, la Asociación

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