Nuestras accionesCataluña ha aplicado la mayor subida en 2009

Diferencias de hasta el 155% en los precios de las ITV de los turismos según la comunidad autónoma

En motores diesel, de los 23,80 euros de Asturias a los 60,61 de Comunidad Valenciana para los diesel. El precio de la ITV de una motocicleta va de los 10,20 euros de Murcia a los 35,12 de Castilla y León.

FACUA.org
España-08/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha elaborado un estudio comparativo sobre las tarifas máximas de la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) en las diecisiete comunidades autónomas

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