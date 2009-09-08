Diferencias de hasta el 155% en los precios de las ITV de los turismos según la comunidad autónoma
En motores diesel, de los 23,80 euros de Asturias a los 60,61 de Comunidad Valenciana para los diesel. El precio de la ITV de una motocicleta va de los 10,20 euros de Murcia a los 35,12 de Castilla y León.
FACUA.org
España-08/09/2009
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