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El nuevo contrato Generación 6 de Orange, otra tomadura de pelo a los usuarios

Oferta llamadas por 6 céntimos más IVA el minuto a partir de las 6 de la tarde, pero cobra nada menos que cuatro veces más en el resto de horas.

FACUA.org
España-09/09/2009
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FACUA-Consumidores en Acción considera que el nuevo contrato Generación 6 lanzada por Orange supone otra tomadura de pelo a los usuarios por parte de una de las tres grandes compañías de telecomunicaciones, que en lugar de aplicar bajadas significativas en sus elevados

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