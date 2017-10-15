FACUA informa

Boletín semanal número 468
15/10/2017

FACUA alerta de un defecto en bicicletas de Decathlon que puede provocar la pérdida del control

FACUA pide al Ayuntamiento de Los Alcázares (Murcia) medidas para evitar que se repitan las inundaciones

FACUA pide a la empresa de autobuses de Gijón que facilite el acceso a las tarjetas de transporte

La Junta perdona una multa a Clínicas Pascual por captar fraudulentamente pacientes del SAS durante meses

FACUA pide a Guadiana del Caudillo (Badajoz) que elimine el fibrocemento de su red de tuberías

Expediente sancionador a Ryanair por su 902 de atención al cliente tras la denuncia de FACUA

El Ayuntamiento de Sevilla promocionó la suspendida Carrera de la Mujer pese a que no la autorizó

FACUA Cádiz impartirá talleres 'online' sobre Servicios Financieros

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