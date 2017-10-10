La Junta perdona una multa a Clínicas Pascual por captar fraudulentamente pacientes del SAS durante meses
FACUA Andalucía denunció el fraude hace año y medio y Salud abrió expediente sancionador a la empresa. La campaña se enmarcó en una estrategia de presión para lograr que el SAS volviese a firmar un concierto.
FACUA.org
Andalucía-10/10/2017
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