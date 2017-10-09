Expediente sancionador a Ryanair por su 902 de atención al cliente tras la denuncia de FACUA
Incoado por Baleares, se trata del primer expediente abierto por una Comunidad después del casi centenar de denuncias presentado por la asociación.
FACUA.org
España-09/10/2017
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Tras la denuncia de FACUA-Consumidores en Acción, la Dirección General de Consumo de las Islas Baleares ha incoado un expediente sancionador a Ryanair por prestar servicios de atención al cliente a través de un teléfono 902 de alto coste, lo que vulnera la legis