FACUA pide a Guadiana del Caudillo (Badajoz) que elimine el fibrocemento de su red de tuberías
La asociación reclama al municipio extremeño que sustituya los conductos fabricados con ese material contaminante, perjudicial para consumidores y medio ambiente.
FACUA.org
Extremadura-09/10/2017
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FACUA-Consumidores en Acción reclama al Ayuntamiento de Guadiana del Caudillo (Badajoz) que revise su red de suministro y saneamiento de aguas y reemplace aquellas tuberías que estén fabricadas con fibrocemento por otras hechas con materiales no contaminantes.
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