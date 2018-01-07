FACUA informa
Boletín semanal número 480
07/01/2018
Meltdown y Spectre: FACUA estudia acciones legales por los fallos de seguridad en ordenadores y móviles
Orden de retirada de 96 artículos infantiles en los últimos 6 meses, alerta FACUA
Rubén Sánchez: "Es previsible que el resto de grandes telecos imiten la nueva subida de Movistar Fusión"
FACUA alerta de la retirada de un lote de lentillas 1-Day Acuvue Moist fabricadas por Johnson & Johnson
La nueva subida del gas natural lo sitúa en el nivel más alto desde abril de 2015, advierte FACUA
FACUA exige celeridad a Infraestructuras de Asturias en solventar las deficiencias de la TC-5 por Tapia
FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Cines Lys por no permitir comida y bebida del exterior
FACUA Córdoba denuncia un cotillón de fin de año celebrado en La Rambla por incumplir lo ofertado
FACUA
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?Hacerme socio