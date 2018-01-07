FACUA informa

Boletín semanal número 480
07/01/2018

Meltdown y Spectre: FACUA estudia acciones legales por los fallos de seguridad en ordenadores y móviles

Orden de retirada de 96 artículos infantiles en los últimos 6 meses, alerta FACUA

Rubén Sánchez: "Es previsible que el resto de grandes telecos imiten la nueva subida de Movistar Fusión"

FACUA alerta de la retirada de un lote de lentillas 1-Day Acuvue Moist fabricadas por Johnson & Johnson

La nueva subida del gas natural lo sitúa en el nivel más alto desde abril de 2015, advierte FACUA

FACUA exige celeridad a Infraestructuras de Asturias en solventar las deficiencias de la TC-5 por Tapia

FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Cines Lys por no permitir comida y bebida del exterior

FACUA Córdoba denuncia un cotillón de fin de año celebrado en La Rambla por incumplir lo ofertado

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