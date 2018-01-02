La nueva subida del gas natural lo sitúa en el nivel más alto desde abril de 2015, advierte FACUA
La última tarifa TUR 2 vigente, la de enero de 2018, es un 6,3% mayor que la publicada en octubre de 2017, cuando era de 54,38 euros para un usuario con un consumo de 800 kWh. La TUR 1 para 400kWh, un 5,5% más.
FACUA.org
España-02/01/2018
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FACUA-Consumidores en Acción advierte de que la nueva subida de la tarifa de último recurso de gas natural aprobada por el Gobierno la sitúa en el nivel más alto desde abril de 2015. Los usuarios de la TUR 1 con un consumo de 400 kWh pagan ahora 32,31 euros y los acogi