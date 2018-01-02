Nuestras accionesCon domicilio social en la calle Barcas de Valencia

FACUA Comunidad Valenciana denuncia a Cines Lys por no permitir comida y bebida del exterior

La asociación recuerda que la actividad principal de las salas es la emisión de películas y no la venta de esos productos, por lo que su introducción no supone un perjuicio económico para ellas.

FACUA.org
Comunitat Valenciana-02/01/2018
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FACUA Comunidad Valenciana ha denunciado a los Cines Lys, con domicilio social en la calle Barcas de ciudad de Valencia, ante el Servicio Territorial de Comercio y Consumo de la Generalitat por no permitir a los consumidores que introduzcan comida y bebidas que hayan sido compradas fuera de las i

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