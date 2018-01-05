Orden de retirada de 96 artículos infantiles en los últimos 6 meses, alerta FACUA
La Agencia Española de Seguridad Alimentaria y Nutrición ha detectado, especialmente, numerosos casos de asfixia e intoxicación en conjunto con las autoridades de Consumo de las Comunidades Autonómas.
FACUA.org
España-05/01/2018
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