FACUA informa

Boletín semanal número 55
15/11/2009

FACUA recomienda a los afectados por el cambio de fecha del concierto de Muse que reclamen los gastos ocasionados

BBVA, denunciada en Perú al cobrar una comisión por contar los billetes que ingresan los usuarios

FACUA pide al INC que analice las sillas de paseo Maclaren retiradas en EEUU

Francisco Sánchez Legrán, presidente de FACUA, ofrecerá una ponencia sobre la proyección latinoamericana de la organización

FACUA, en Facebook

FACUA Sevilla celebrará una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM

FACUA Baleares, presente en el Casal de los Consumidores, un espacio común para atender a la ciudadanía

Vitaldent retiene 1.721 euros a una usuaria durante 8 meses por un tratamiento que nunca se completó

FACUAFACUA logo
Ver otros números de FACUA informa
¿Quieres recibir gratis nuestros boletines de noticias?
Hacerme socio

Noticias

Te ayudamos

Pregunta

Actúa

Conócenos