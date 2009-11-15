FACUA informa
Boletín semanal número 55
15/11/2009
FACUA recomienda a los afectados por el cambio de fecha del concierto de Muse que reclamen los gastos ocasionados
BBVA, denunciada en Perú al cobrar una comisión por contar los billetes que ingresan los usuarios
FACUA pide al INC que analice las sillas de paseo Maclaren retiradas en EEUU
Francisco Sánchez Legrán, presidente de FACUA, ofrecerá una ponencia sobre la proyección latinoamericana de la organización
FACUA, en Facebook
FACUA Sevilla celebrará una conferencia sobre el etiquetado del pescado en el marco de la campaña del FROM
FACUA Baleares, presente en el Casal de los Consumidores, un espacio común para atender a la ciudadanía
Vitaldent retiene 1.721 euros a una usuaria durante 8 meses por un tratamiento que nunca se completó
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