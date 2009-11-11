FACUA pide al INC que analice las sillas de paseo Maclaren retiradas en EEUU
La empresa británica ha anunciado la retirada, que afecta a un millón de unidades, en el mercado estadounidense, pero no en Europa.
FACUA.org
España-11/11/2009
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