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FACUA pide al INC que analice las sillas de paseo Maclaren retiradas en EEUU

La empresa británica ha anunciado la retirada, que afecta a un millón de unidades, en el mercado estadounidense, pero no en Europa.

FACUA.org
España-11/11/2009
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FACUA-Consumidores en Acción ha solicitado al Instituto Nacional del Consumo (INC) que investigue los nueve modelos de sillas de paseo para niños que la empresa Maclaren ha retirado del mercado estadounidense.

FACUA ha pedido al organismo dependiente del Ministerio de Sanida

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